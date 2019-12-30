Восьмиклассника из Петербурга подозревают в убийстве отчима

На данный момент проводится расследование.

В Василеостровском районе задержали подростка 2004 года рождения, напавшего с ножем на своего отчима. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О том что в одном из домов на 12 линии Василевского острова был обнаружен раненый 46-летний гажданин Узбекистана заявили в ночью с 11 на 12 января. Прибывшие на место полицейские задержали восьмиклассника 2004 года рождения, который подозревается в том, что, будучи пьяным, ударил ножом в шею своего отчима.

Спустя некоторое время мужчина скончался в машине скорой помощи.

Следователи ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На данный момент проводится расследование.

Ранее мы писали, что суд приговорил петербуржца к реальному сроку за превышение самообороны.

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