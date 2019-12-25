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Восьмиклассник из Петербурга сбежал из дома, когда родители отключили Интернет
Сегодня, 12:15
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Восьмиклассник из Петербурга сбежал из дома, когда родители отключили Интернет

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Подросток взял с собой документы и ноутбук.

Восьмиклассник ушел из дома после того, как родители отключили ему Интернет. Отец мальчика обратился в полицию Калининского района 25-го июля, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 24-го июля, родители поссорились с сыном, так как он не хотел помогать им в домашних делах. После отключения Интернета подросток грозился, что уйдет из дома. Мальчик исполнил задуманное, когда родственники ушли в магазин. Он взял с собой паспорт, мобильный телефон, ноутбук и проездной. В момент побега семья находилась на даче в районе Лесколово. 

У ребенка длинные волнистые темные волосы. Он был одет в черные джинсы, черную куртку и черные ботинки с рыжими вставками. Есть вероятность, что школьник уехал в Петербург. Ранее он не сбегал из дома. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число пропавших в лесах Петербурга и Ленобласти резко упало из-за жары. 

Фото: Piter.TV

Теги: отключение интернета, побег, розыск, ссора, школьник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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