Восьмиклассник из Петербурга сбежал из дома, когда родители отключили Интернет

Подросток взял с собой документы и ноутбук.

Восьмиклассник ушел из дома после того, как родители отключили ему Интернет. Отец мальчика обратился в полицию Калининского района 25-го июля, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 24-го июля, родители поссорились с сыном, так как он не хотел помогать им в домашних делах. После отключения Интернета подросток грозился, что уйдет из дома. Мальчик исполнил задуманное, когда родственники ушли в магазин. Он взял с собой паспорт, мобильный телефон, ноутбук и проездной. В момент побега семья находилась на даче в районе Лесколово.

У ребенка длинные волнистые темные волосы. Он был одет в черные джинсы, черную куртку и черные ботинки с рыжими вставками. Есть вероятность, что школьник уехал в Петербург. Ранее он не сбегал из дома.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число пропавших в лесах Петербурга и Ленобласти резко упало из-за жары.

Фото: Piter.TV