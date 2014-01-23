Восьмая часть новогодней комедии "Елки" выйдет 16 декабря

Новые "Елки", как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл.

После двухлетнего перерыва в России стартовали съемки восьмой части новогодней комедии "Елки". Продолжение популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Bazelevs.

Уточняется, что новые "Елки", как и предыдущие, будут состоять из нескольких новелл. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актерский состав восьмой части пока не раскрывается.

Режиссером станет Антон Богданов. Премьера состоится 16 декабря.

Ранее Netflix анонсировал 42 премьеры до конца 2021 года.

Фото: кадр из фильма "Елки"