Смольный собор в Петербурге станет доступнее для туристов в 2025 году

Теперь посетители смогут увидеть ранее недоступные части собора, такие как хоры и подкупольное пространство.

В 2025 году Воскресенский Смольный собор в Петербурге станет более открытым для туристов. На "Музейном вечере", организованном Комитетом по развитию туризма, было объявлено о включении собора в индивидуальные туристические маршруты и обзорные экскурсии по городу.

Теперь посетители смогут увидеть ранее недоступные части собора, такие как хоры и подкупольное пространство. Для детей планируется запуск интерактивных квестов, которые в игровой форме познакомят юных гостей с богатой историей и архитектурой Смольного собора.

Кроме того, как отметил "Петербург2", в этом году собор подготовил масштабные мероприятия. К 9 Мая запланировано мультимедийное световое шоу, посвящённое 80-летию Великой Победы. А 4 августа состоится празднование 190-летия освящения собора, которое будет сопровождаться специальными событиями, раскрывающими его культурное и историческое значение.

На туристском портале Петербурга собрали патриотические маршруты.

Фото: Piter.tv