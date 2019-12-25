Воскресенье в Петербурге окажется теплым и без осадков

Ветер в ночное время будет принимать переменные направления.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на 19 июля. По данным пресс-службы городского ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в воскресенье в Северной столице ожидается погода преимущественно без осадков.

Ночью настанет небольшая, а днем – переменная облачность. В ночь ветер примет переменные направления со скоростью в 2-5 м/с, днем переменится на западные, со скоростью в 3-8 м/с. Ночная температура воздуха составит +14...+16 градусов, а днем потеплеет до +24...+26 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Прогноз погоды для Ленинградской области на 19 июля можно прочитать здесь.

Фото: Piter.tv