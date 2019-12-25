Воскресенье в Петербурге обещает быть теплым и снежным

Температура днем составит всего -2...-4 градуса.

Воскресенье, 21 февраля, выдастся теплым и снежным. Об этом петербуржцам рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В начале дня осадки будут обильными и местами сильными, днем и вечером снежить будет поменьше. Такая погода объясняется влиянием небольшого, но активного циклона. Вместе со снегопадами температура воздуха вернется в норму после длительного периода морозной аномалии: днем в городе ожидается всего -2...-4 градуса, по области чуть холоднее, до -6 градусов.

Ветер в воскресенье юго-восточный, с переходом на северо-восточный с порывами 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст.

Метеоролог предупредил петербуржцев о зимних температурах весной.

Фото: Piter.TV