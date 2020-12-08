Метеоролог предупредил петербуржцев о зимних температурах весной

До календарной весны осталось всего десять дней, и многие петербуржцы с нетерпением ждут весеннего тепла и солнца. В беседе с "Невскими Новостями" заведующий бюро погоды Юрий Куткевич предупредил петербуржцев, что в начале весны еще будут по-настоящему зимние морозы.
Это будут зимние температуры, в отдельные дни до -10 градусов мороза.
Юрий Куткевич, метеоролог
Более устойчивой и теплой температура станет только к концу марта.
Ранее главный синоптик города Колесов рассказал, когда в Петербурге отступят морозы.
Фото: pixabay
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