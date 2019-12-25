Воскресенье в Петербурге будет облачным и холодным

Днем будет до +2 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, в Петербурге будет облачная и холодная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Существенных осадков не ожидается, атмосферное давление будет мало меняться. Ночью южный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с, днем разгонится до 9 м/с. Ночью температура воздуха уйдет в небольшой минус или останется на уровне нуля в отдельных районах города, днем будет едва теплее – до +2 градусов.

А сегодня антициклон уносит из Петербурга солнце.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС