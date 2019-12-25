В субботу в городе будет облачно и без существенных осадков.

Уходящий антициклон уносит из Петербурга солнце: город окажется на периферии антициклона в субботу, 14 ноября. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В первый выходной погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается, поэтому петербуржцам можно оставить зонты дома. Воздух в городе прогреется максимум до +4 градусов, по области разброс температуры составит от 0 до +5 градусов. Небольшой ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление будет слабо падать и составит 769 мм рт. ст.

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