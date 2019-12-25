Воскресенье принесет в Петербург небольшие осадки

Дожди в основном пройдут ночью.

В воскресенье, 20 сентября, в Петербурге ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, которые преимущественно пройдут ночью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура опустится до нуля на границах города и до +5 на остальной территории. Днем столбик термометра покажет +10 градусов.

В течение суток будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 3-8 м/с ночью и 5-10 м/с - днем.

Атмосферное давление существенно не поменяется.

Ранее мы рассказали о том, что в воскресенье в Ленобласти пройдут кратковременные дожди.

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