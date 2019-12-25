В воскресенье в Ленобласти пройдут кратковременные дожди

В регионе ненадолго похолодает до -1 градуса.

В воскресенье, 20 сентября, в Ленинградской области временно похолодает до -1 градуса. Заморозки ожидаются в регионе с самого утра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток в восточных районах пройдут кратковременные дожди, а столбик термометра опустится до +8. Днем осадков не ожидается: температура может максимально подняться до +15 градусов.

Ночью порывы северо-западного и западного ветра достигнут 5-10 м/с. После рассвета направление станет западным и юго-западным с порывами 7-12 м/с.

Ранее синоптик рассказал, что петербуржцам ждать от погоды на следующей неделе.

Фото: Pixabay