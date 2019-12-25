Воскресенье порадует жителей Петербурга отсутствием осадков

В течение дня температура поднимется до + 6 градусов.

В воскресенье, 5 апреля, можно не переживать о том, что погода внезапно станет ненастной. В течение дня осадков в северной столице не ожидается. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, главный специалист погодного центра "Фобос".

Синоптик также отметил, что столбик уличного термометра будет показывать отметки +4...+6 градусов, а западный ветер разгонится до 11 метров в секунду. Редкие его порывы могут достигать 15 метров в секунду, поэтому стоит быть осмотрительнее. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 772 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы поймали в объектив редкий вид облаков.

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