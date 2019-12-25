Петербуржцы поймали в объектив редкий вид облаков

Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца заметили жители Василеостровского района.

Днем 3 апреля жители Василеостровского района Петербурга могли наблюдать в небе редкий тип облаков, образованных в результате неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Снимками необыкновенной красоты поделилась подписчица группы "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в социальной сети "ВКонтакте".

Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца возникает в зоне максимальной турбулентности на границе двух слоев воздуха (или другой среды), движущихся с разной скоростью. Также образуются волны на поверхности воды под воздействием ветра. Интересно, что вихри на знаменитой картине Ван Гога "Звездная ночь", тоже считаются неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца. Ее также можно наблюдать на кольцах Сатурна, Юпитера и на других астрономических объектах.

Вечером 2 апреля жители Петербурга наблюдали в небе над городом радугу. Некоторым горожанам посчастливилось увидеть двойную.

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