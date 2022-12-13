В "Лахта Центре" показали редкое для Петербурга зимнее солнце

Второй раз за месяц небесное светило над городом можно было наблюдать 21 января.

Зима в Петербурге быстро сменила холодную погоду на оттепель и как обычно не порадовала горожан солнечнымии деньками. В перид в 1 по 17 января небесное светило можно было увидеть всего 3 часа, а после этого солнце вышло уже 21 января. Редкий момент засняли камеры "Лахта Центра".

Представители пресс-службы небоскрёба выразили надежду, что солнце будет радовать горожан в феврале.

Ранее шлавный синоптик Петербурга Колесов рассказал, какой будет погода в начале февраля.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр