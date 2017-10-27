Восхитительно красивое видео от GoPro с победителем ежегодной премии опубликовали в интернете

На видео, снятом с помощью камеры GoPro, сноубордист в снегах Шпицбергена пьет утренний кофе в полете.

Компания GoPro производящая экшн - камеры два года проводит награждение лучших фотографий и видео снятых на камеру. Обладатели камеры GoPro могут отправлять ролики в различных категориях (например, "животные", "музыка", "семья", "экшн" и другие). А также выполнять различные тематические задания.

Одним из последних победителей стал сноубордист, делая перевороn в воздухе на доске, пьет утренний кофе и снимает все на камеру GoPro. Все действо происходит на заснеженном Шпицбергене. Видео действительно получилось очень красивым и зрелищным. Под опубликованным видео много восторженных комментариев.

Видео: YouTube/GoPro