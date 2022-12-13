На место происшествия отправили восстановительные поезда.

Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне недалеко от Симферополя. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Инцидент произошел утром 18 мая на перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое. Грузовой поезд перевозил зерно. В Крымской железной дороге заявили, что сход вагонов произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

На место происшествия отправили восстановительные поезда.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом из-за атаки дрона.

Видео: Telegram / Крым 24