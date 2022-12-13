В Севастополе загорелся резервуар с топливом из-за атаки дрона

Пожару присвоили наивысший уровень сложности — четвертый.

В Казачьей бухте в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом. Пожар произошел в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Михаил Развожаев.

Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

Пожару присвоили наивысший уровень сложности — четвертый. Сейчас огонь тушат 18 пожарных расчетов. На место ЧП прибыл пожарный поезд.

Возгорание удалось локализовать. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Видео: Телеграм / РаZVожаев

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", — сообщил губернатор Севастополя.

На месте происшествия работают все необходимые спецслужбы. По словам Развожаева, площадь пожара около 1000 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый класс.

Информация о возможных пострадавших уточняется, добавил губернатор.