В Севастополе загорелся резервуар с топливом из-за атаки дрона

В Казачьей бухте в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом. Пожар произошел в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Михаил Развожаев.
Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА.
Михаил Развожаев, губернатор Севастополя
Пожару присвоили наивысший уровень сложности — четвертый. Сейчас огонь тушат 18 пожарных расчетов. На место ЧП прибыл пожарный поезд.
Возгорание удалось локализовать. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: президент Украины анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым.
Видео: Телеграм / РаZVожаев
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", — сообщил губернатор Севастополя.
На месте происшествия работают все необходимые спецслужбы. По словам Развожаева, площадь пожара около 1000 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый класс.
Информация о возможных пострадавших уточняется, добавил губернатор.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все