Президент Украины анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым

Политик заявил, что Киев не готов уступить свои территории.

ВСУ планируют вернуть Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению. Об этом он рассказал в интервью Yle.

Политик вспомнил события и итоги Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила СССР часть территории. Он признался, что Украина не готова пойти на такие меры ради заключения мирного соглашения. Он добавил, что конфликт с РФ может затянуться на десятилетия.



Кроме того, Зеленский поблагодарил страны Северной Европы за поддержку Киева. Он считает, что многим странам выгоднее помогать ВСУ, чем увеличивать риски третьей мировой войны.



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