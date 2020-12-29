Восемь тысяч дворников расчищали Петербург от снега

Столько сил бросили на уборку города в пятницу.

В минувшую пятницу, 15 января, на расчистку Петербурга от снега вышли более 8 тысяч дворников и 1200 единиц уборочной техники. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Бондаренко.

Коммунальщики продолжают круглосуточную работу по уборке снега с дорог, парковых и садовых дорожек, из дворов, также дворники подметают улицы, обрабатывают тротуары и проезжую часть противогололедными материалами. Пятница была морозной и особенно влажной, поэтому специалисты особенно тщательно посыпали дороги и дворы песко-соляной смесью, а садовые дорожки – песком и гранитной крошкой. Такой режим работы, отметили в Смольном, продолжат соблюдать и в выходные, если погодные условия не изменятся.

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Фото: Piter.TV