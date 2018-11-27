В фарфоровой коллекции ГМЗ "Царское Село" появился редкий салатник

Парадный императорский сервиз пополнился еще одним предметом.

Коллекция музея-заповедника "Царское Село" пополнилось фарфоровым предметом из знаменитого Рафаэлевского сервиза, созданного на Императорском фарфоровом заводе в конце XIX – начале ХХ века. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Музей приобрел редкий салатник, который стал восьмой вещью из всего сервиза. У хранителей "Царского Села" уже есть парадные чашка, блюдце, четыре икорницы и десертная тарелка. Вся посуда по счастливой случайности выставлялась одна за другой на аукционах. Салатник, по предположениям специалистов, бывал на выставке начала XX века, где мог быть представлен экспонатом Зимнего дворца.

Фарфор был создан по заказу императора Александра III, а завершен уже при Николае II. Каждый элемент сервиза, отмеченный особый золоченым вензелем, императорам дарили на Рождество.

Теперь, спустя почти сто лет после создания, посуда будет выставляться в интерьерах Екатерининского дворца и на тематических экспозициях.

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"