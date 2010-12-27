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В России нашли череп арктического единорога
Сегодня, 12:44
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lesjasap

В России нашли череп арктического единорога

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Находку изучают биологи и генетики.

В национальном парке "Русская Арктика" найден череп кита-нарвала с рогом. Находку сделали сотрудники заповедника. Об этом сообщила пресс-служба организации. 

Специалисты рассказали, что редкий экземпляр части скелета древнего животного находился на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Череп "водного единорога" весит более 15 килограммов. По сведениям очевидцев, размер рога совпадает с ростом человека. Находка сохранилась в идеальном состоянии. 

Заместитель директора заповедника Иван Мизин заметил, что останки китообразных найти удается действительно редко. Это крупнейший образец за последние десять лет существования "Русской Арктики". Обычно животные погибают в воде, а их кости тонут на дне. Также части трупов выносит на далекий берег, где люди обычно не появляются. 

Сейчас череп направлен для изучения биологам и генетикам. Затем останки поместят в выставочный центр музея-заповедника "Русская Арктика", который находится в Архангельске.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США белый "единорог" ограбил магазин.

Фото: "Русская Арктика"

Видео: YouTube/
 

Теги: арктика, единорог, наука, череп
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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