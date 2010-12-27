В России нашли череп арктического единорога

Находку изучают биологи и генетики.

В национальном парке "Русская Арктика" найден череп кита-нарвала с рогом. Находку сделали сотрудники заповедника. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты рассказали, что редкий экземпляр части скелета древнего животного находился на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Череп "водного единорога" весит более 15 килограммов. По сведениям очевидцев, размер рога совпадает с ростом человека. Находка сохранилась в идеальном состоянии.

Заместитель директора заповедника Иван Мизин заметил, что останки китообразных найти удается действительно редко. Это крупнейший образец за последние десять лет существования "Русской Арктики". Обычно животные погибают в воде, а их кости тонут на дне. Также части трупов выносит на далекий берег, где люди обычно не появляются.

Сейчас череп направлен для изучения биологам и генетикам. Затем останки поместят в выставочный центр музея-заповедника "Русская Арктика", который находится в Архангельске.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США белый "единорог" ограбил магазин.

Фото: "Русская Арктика"

Видео: YouTube/

