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В США белый "единорог" ограбил магазин

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Воры попались из-за ДТП, в которое попали после ограбления.

В США воры ограбили магазин в костюмах единорога.

Один из небольших магазинов в Балтиморе США ограбили два молодых мужчины. Один из воров был в костюме белого единорога с добрыми глазами и золотым рогом.

28-летний Джейкоб Рогге взломал ломом магазинчик, украл деньги из кассы и взял сигарет.

В машине его ждал 27-летний сообщник Джозеф Свеззесе. Они скрылись с места преступления, но вскоре попали в ДТП.

Машина вылетела на встречку, затем несколько раз ударилась о разные препятствия и остановилась только после столкновения с деревом. Молодых мужчин доставили в больницу. Состояние одного из грабителей оценивается как тяжелое. Костюм единорога был найден недалеко от места ДТП в кустах. Рогге успел его выкинуть до аварии.

Видео и фото: YouTube/WJZ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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