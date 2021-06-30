Восемь человек пострадали при опрокидывали "Газели" в Волгоградской области. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МВД. Известно, что ДТП зафиксировано в Городищенском районе.
Водитель, управляя автомобилем "Газель", не справился с управлением и опрокинулся. В салоне было 11 человек. Предварительно, восемь человек получили травмы.
пресс-служба МВД по региону
В правоохранительных органах объяснили, что в аварию попал не маршрутный микроавтобус. Шофер транспортного средства занимался коммерческими перевозками. На место происшествия отправились представители руководящего состава ГИБДД.
Участники ДТП в Туве, где погиб подросток, не были пристегнуты.
Фото:34.мвд.рф
Видео: ВК/Волгоград
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