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Восемь человек пострадали при опрокидывали "Газели" в Волгоградской области

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В ГИБДД рассказали подробности аварии.

Восемь человек пострадали при опрокидывали "Газели" в Волгоградской области. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МВД. Известно, что ДТП зафиксировано в Городищенском районе.

Водитель, управляя автомобилем "Газель", не справился с управлением и опрокинулся. В салоне было 11 человек. Предварительно, восемь человек получили травмы.

пресс-служба МВД по региону

В правоохранительных органах объяснили, что в аварию попал не маршрутный микроавтобус. Шофер транспортного средства занимался коммерческими перевозками. На место происшествия отправились представители руководящего состава ГИБДД.

Участники ДТП в Туве, где погиб подросток, не были пристегнуты.

Фото:34.мвд.рф

Видео: ВК/Волгоград

Теги: волгоградская область, газель
Категории: Новости России, ДТП, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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