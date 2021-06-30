В ГИБДД рассказали подробности аварии.

Восемь человек пострадали при опрокидывали "Газели" в Волгоградской области. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МВД. Известно, что ДТП зафиксировано в Городищенском районе.

Водитель, управляя автомобилем "Газель", не справился с управлением и опрокинулся. В салоне было 11 человек. Предварительно, восемь человек получили травмы. пресс-служба МВД по региону

В правоохранительных органах объяснили, что в аварию попал не маршрутный микроавтобус. Шофер транспортного средства занимался коммерческими перевозками. На место происшествия отправились представители руководящего состава ГИБДД.

Участники ДТП в Туве, где погиб подросток, не были пристегнуты.

Фото:34.мвд.рф

Видео: ВК/Волгоград