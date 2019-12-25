В МВД рассказали подробности смертельной аварии в Дзун-Хемчикском районе.

Участники ДТП в Туве, где погиб подросток, не были пристегнуты. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы региона. Известно, что трагедия произошла в Дзун-Хемчикском районе Тувы. В момент аварии в машине находились семь человек. Все они были несовершеннолетними.

Машина УАЗ-31512 принадлежит отцу одного из пассажиров, все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится предварительная проверка. пресс-служба МВД по региону

Напомним, что в ночь на 30 июня временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг написал о том, что умер мальчик 2008-го года рождения, который сел за руль автомобиля. По предварительной версии, ребенок не справился с управлением. Чиновник уточнил, после автомобильной аварии еще два человека госпитализированы, а четверым оказана медицинская помощь на месте. В полиции заметили, что шесть пассажиров в возрасте от 12 до 14 лет отпущены на амбулаторное лечение.

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Фото: Вконтакте/Новости Красноярска сегодня, ЧП и ДТП



