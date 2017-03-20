Несовершеннолетний управлял транспортным средством, которое принадлежало его отцу.

Подросток погиб в ДТП в Туве. Об этом на собственной странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Ховалыг. Он уточнил, что смертельная авария зафиксирована в Дзун-Хемчикском районе.

Произошло ДТП с участием семерых несовершеннолетних детей. Мальчик 2008 года рождения сел за руль машины и не справился с управлением. Он погиб на месте происшествия. Владислав Ховалыг, врио губернатора Тувы

Чиновник заявил, что в регионе не крепко работает социальный блок по организации детского летнего отдыха. По мнению Ховалыга, контроль в условиях пандемии должен быть жестким и всесторонним.Врио добавил, что даже незначительное упущение может привести к печальным последствиям. Глава Тувы призвал коллег усилить профилактические мероприятия по вопросам несовершеннолетних, а родителей внимательнее следить за жизнями и здоровьем детей.

После смертельного ДТП с маршруткой в Пушкине возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv