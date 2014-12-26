  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:18
83
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в Техасе

0 0

17 человек госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца.

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе. Об этом сообщает

Инцидент произошел 5 ноября в городе Хьюстон. На фестивале присутствовали 50 тысяч человек. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта началась давка, некоторые люди теряли сознание. 17 человек госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца.

Организаторы Astroworld Festival отменили второй день выступлений. Причина гибели людей пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что в Сьерра-Леоне погибли более ста человек из-за взрыва бензовоза.

Видео: YouTube / KHOU 11, KPRC 2 Click2Houston

Теги: давка, жертвы, музыкальный фестиваль, техас, хьюстон
Категории: Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии