Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в Техасе

17 человек госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца.

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе. Об этом сообщает

Инцидент произошел 5 ноября в городе Хьюстон. На фестивале присутствовали 50 тысяч человек. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта началась давка, некоторые люди теряли сознание. 17 человек госпитализированы, у 11 из них была остановка сердца.

Организаторы Astroworld Festival отменили второй день выступлений. Причина гибели людей пока неизвестна.

Ранее мы сообщали, что в Сьерра-Леоне погибли более ста человек из-за взрыва бензовоза.

Видео: YouTube / KHOU 11, KPRC 2 Click2Houston