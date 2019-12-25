Восемь автомобилей столкнулись на КАД под Петербургом

Из-за трёх аварий на небольшом участке трассы в районе Янино-1 образовалась пробка.

На небольшом участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) под Санкт-Петербургом в районе развязки у Янино-1 произошла серия ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на данные дорожных служб.

По предварительной информации, на 45-м километре КАД произошло два отдельных дорожно-транспортных происшествия, в каждом из которых участвовало по три автомобиля. Чуть дальше, на 46-м километре, столкнулись ещё две машины. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Сево-Запад" сообщили, что пострадавших нет. Из-за ряда аварий образовалась трёхкилометровая пробка.

Сотрудники ГИБДД, аварийных комиссаров и дорожные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий аварий, оформления происшествий и расчистки проезжей части. Точные причины каждой из аварий устанавливаются, однако вероятной причиной мог стать гололёд и сложные погодные условия, характерные для этого времени года.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"