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Воронежский мультфильм поборется за звание лучшего на кинофестивале в США
Сегодня, 9:39
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IRINA_CHALKINA

Воронежский мультфильм поборется за звание лучшего на кинофестивале в США

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На фестивале будут представлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма.

В четверг, 19 сентября, стало известно о том, что мультфильм "Снежная королева: Зазеркалье" воронежской студии Wizart будет участвовать в международном фестивале в Ниагара-Фолс. Об этом сообщает ТАСС.

Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации

отметил генеральный продюсер Wizart

Известно, что российский мультфильм поборется с мультфильм "Сержант Стабби: Американский герой", который совместно выпустили 5 стран. Также в конкурсной программе заявлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма.

Проект "Снежная Королева: Зазеркалье" - уже четвертая часть франшизы. Премьера мультфильма состоялась в 2018 году 1 января. 

Ранее мы сообщали о том, что российский фильм "Текст" пустили в псевдопрокат ради "Оскара".

Фото:кадр из "Снежная Королева: Зазеркалье"

 

Теги: кино, культура, новости россии
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России,

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