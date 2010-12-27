Воронежский мультфильм поборется за звание лучшего на кинофестивале в США

На фестивале будут представлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма.

В четверг, 19 сентября, стало известно о том, что мультфильм "Снежная королева: Зазеркалье" воронежской студии Wizart будет участвовать в международном фестивале в Ниагара-Фолс. Об этом сообщает ТАСС.

Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации отметил генеральный продюсер Wizart

Известно, что российский мультфильм поборется с мультфильм "Сержант Стабби: Американский герой", который совместно выпустили 5 стран. Также в конкурсной программе заявлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма.

Проект "Снежная Королева: Зазеркалье" - уже четвертая часть франшизы. Премьера мультфильма состоялась в 2018 году 1 января.

Ранее мы сообщали о том, что российский фильм "Текст" пустили в псевдопрокат ради "Оскара".

Фото:кадр из "Снежная Королева: Зазеркалье"