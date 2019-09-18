Российский фильм "Текст" пустили в псевдопрокат ради "Оскара"

Официально картина должна выйти в прокат в конце октября.

Российский триллер "Текст" с Александром Петровым в главной роли пустили в псевдопрокат с целью выдвинуть картину на "Оскар" от России. Такую теорию выдвинули авторы паблика "РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ".

Ребята заметили, что на сайте Фонда кино появились расписания ограниченного проката фильма в кинотеатрах "Каро" с 17 по 22 (23) сентября. Все места на сеанс уже раскуплены и посмотреть фильм не получится ни в один из дней даже при большом желании. Предполагается, что сделано это намерено, чтобы картина смогла попасть в шорт-лист премии "Оскар". По правилам лента должна выйти в прокат до 30 сентября, хотя дата премьеры назначена почти на месяц позже – 24 октября.

Авторы материала сравнивают псевдопрокат с ограниченным показами "Левиафана" Звягенцева или "Матильды" Учителя. Однако они же отмечают, что указанные фильмы хотя бы реально транслировались в кинотеатрах Петербурга и Сочи. Нечто подобное уже было, когда в конце августа стало известно о зеркально похожих показах фильма "Движение вверх" Владимиром Машковым.

Напомним, что сюжет "Текста" основан на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского. В центре повествования 27-летний парень, который семь лет провел за решеткой из-за ложного обвинения. После освобождения он убивает подставившего его человека и завладевает его смартфоном. С этого момента он начинает вести жизнь своего обидчика – переписываться с его друзьями, родителями, девушкой и партнерами.

Режиссером картины выступил Клим Шипенко ("Салют-7", " Любит не любит"). Помимо Петрова в фильме сыграли Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов, Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский и другие.

Видео: Central Partnership