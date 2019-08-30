"Движение вверх" продолжает пополнять кассу. Киносфера насторожилась, глядя на отчеты

По данным ЕАИС, один из кинотеатров регулярно собирает полный зал при показе российского фильма, давно вышедшего из проката.

В одном из российских кинотеатров продолжают показывать фильм Антона Мегердичева "Движение вверх". Премьера картины в нашей стране состоялась 28 декабря 2017 года, а цифровой релиз - в мае 2017, при этом показы возобновились в июне этого года. Об этом свидетельствуют данные на сайте единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Основатель кинопрокатной компании "Иноекино" Алексей Бажин на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что неизвестный кинотеатр собирает одинаковое количество посетителей и одинаковую сумму, вырученную с проката. При этом исключением является понедельник и пятница - в эти дни недели фильм якобы не показывается.

В октябре 2018 на "Движение вверх" пришли 53 человека, потом наступило семь месяцев "тишины", и вот фильм снова стал собирать зрителей. В июне система зарегистрировала 106 человек, а в августе - почти 4 тыс. Согласно представленным данным, каждый день на картину приходят 303 человека, что приносит 78780 рублей в день. Информации о том, в каком именно кинотеатре идут показы, пока нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стал известен актерский состав фильма "Блондинка" о Мэрилин Монро.

Видео: iVideos / YouTube

Фото: Alexey Bazhin / Facebook, ekinobilet.fond-kino.ru