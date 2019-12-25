Воробьёв: в Подмосковье реализовано 23 проекта импортозамещения

По словам Андрея Воробьёва, с регионом продолжила работу основная часть зарубежных организаций.

В Московской области на сегодняшний день реализовано 23 проекта импортозамещения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

Руководитель отметил, что в данной сфере возникает все больше бизнес-предложений. В Подмосковье подано более 100 заявок от различных предприятий, при этом большая часть иностранных компаний, которые занимают значимую долю рынка, продолжает работу в регионе.

У нас, пожалуй, самое большое количество предприятий с иностранным участием. Это и Европа, и Америка. Большие бренды. Они сегодня работают преимущественно. Какие-то ищут новых собственников, как Mercedes. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что Подмосковье намерено привлечь 1 трлн рублей инвестиций за год.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области