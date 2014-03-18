Подмосковье намерено привлечь 1 трлн рублей инвестиций за год

С января в экономику региона поступила половина заявленной суммы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался об инвестиционных вложениях в регион. Так, с января в местный бюджет поступило 500 млрд рублей, а за год планируется увеличить эту сумму до 1 трлн рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Мы находимся в партнерстве и с малым бизнесом, и с большими предприятиями. За очень непростые полгода мы привлекли в экономику 500 миллиардов рублей, цель — триллион за год. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Руководитель добавил, что в регион необходимо привлекать новый бизнес и устранять все препятствия, стоящие на пути предприятий.

Ранее мы сообщили о том, что Андрей Воробьёв отреагировал на комментарии жителей Подмосковья с соцсетях.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области