Андрей Воробьёв отреагировал на комментарии жителей Подмосковья с соцсетях

Судя по полученным обращениям, наиболее насущным для региона является вопрос благоустройства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассмотрел несколько обращений от жителей региона. Большая часть из них была связана с благоустройством территории. Об этом руководитель сообщил на совещании с зампредами, пишет телеканал "360".

Я коснулся этой темы потому, что это важная работа. Понимаю, что каждый из глав городских округов управляет большой системой и у вас хватает хлопот, но системное решение таких обращений, регулярное внимание и к таким обращениям — это, считаю, то, что позволяет обеспечивать перемены. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

В частности, губернатор рассмотрел обращение жителя Раменского: мужчина просит создать остановочный павильон на месте остановки "Дзержинский карьер", которая находится на трассе до метро "Котельники". Пока люди ждут общественный транспорт прямо на проезжей части. Кроме того, жительница Коломны направила просьбу установить мусорный бак на перекрестке улиц Толстикова и Яна Грунта недалеко от Троицкой церкви.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Подмосковья открыл новый корпус физтех-лицея на 425 учеников в Долгопрудном.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области