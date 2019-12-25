Воробьев открыл новое отделение на базе госпиталя "Лапино" в Подмосковье

Глава Московской области посетил новый корпус медцентра в Одинцове.

Глава Московской области Андрей Воробьев открыл новое отделение на базе госпиталя "Лапино"в Одинцове. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на пресс-слкжбу политического деятеля. В СМИ указали, что местные власти обустроили в медицинском центре комфортные палаты и индивидуальные залы, а также установили передовую технику и открыли неонатальное отделение. Ожидается, что в год врачи смогут принимать до трех тысяч родов.

Напомним, что "Лапино" начало свою работу в 2021 году. Медицинский центр создавался для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Сейчас комплекс полностью перепрофилирован под родовспоможение. Новый корпус стал по счету третьим объектом. Кроме родов там будет проводиться женская консультация.

Это дополнительные возможности, которые дает госпиталь "Лапино". У нас в этом году хорошая рождаемость. Это, в том числе, благодаря вашему труду, благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Известно, что с начала 2025 года в центре получили помощь 8,5 тысячи пациентов,. Специалисты провели бесплатно 280 циклов ЭКО. Корпус "Лапино-Ч4" будет находиться в отдельно стоящем корпусе. Речь идет об акушерском стационаре — большом родильном доме. В том числе пациентками станут женщины с соматическими, сосудистыми, почечными патологиями, а также с сахарным диабетом.Помощь будет оказана беременным, у которых врачи ранее диагностированы заболевания плода. Пациенткам предоставят инновационные возможности для операций. С 2016 году в "Лапино" впервые в стране сделали внутриутробную коррекцию порока плода spina bifida.

