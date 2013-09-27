Воробьёв анонсировал новую доплату к пенсии для жителей Подмосковья

Деньги получит определённая категория пенсионеров.

Пенсионерам Московской области, получающим менее 18 тыс. рублей от государства, подготовили новую выплату. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт телеканал "360".

Деньги получат пожилые люди, достигшие возраста 65 лет, неработающие, проживающие в регионе более 10-ти лет, причем либо в одиночестве, либо с другим пенсионером.

Мы увеличили доплаты нашим пенсионерам с низкими доходами, проживающим больше 10 лет в Московской области, до 18 тысяч рублей. Перерасчет будет с января 2023 года. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

По словам министра социального развития региона Людимлы Болатаевой, выплата коснется 70 тыс. человек. Писать заявление для её получения не нужно.

Ранее мы сообщили о том, что Московская область вошла в топ-3 российских регионов по инвестиционному климату.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области