Андрей Воробьёв: Московская область вошла в топ-3 российских регионов по инвестиционному климату

в 2015 году регион стартовал с 22-ой позиции.

Подмосковье осталось в первой тройке национального рейтинга российских регионов по инвестиционному климату. Актуальный список был представлен на полях ПМЭФ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Глава региона отметил, что Подмосковье неизменно остаётся на третьей строчек по показателю с прошлого года. При этом в 2015 году регион стартовал с 22-ой позиции. За такой высокий результат Воробьёв поблагодарил экспертов АСИ и предпринимателей региона.

Мы много времени и сил уделяем тому, чтобы ускорять для бизнеса все процессы. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее губернатор Подмосковья поблагодарил Артемия Лебедева за новый стиль приложения "Добродел".

Фото: Правительство Московской области