Воробьев: качество водоснабжения повысят еще для 335 тысяч жителей Подмосковья

В Подмосковье сообщили о подготовке к отопительному сезону.

На территории Московской области ведется масштабная модернизация системы водоснабжения и подготовка местной коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. О реализации программы и ключевых задачах в сфере ЖКХ в рамках еженедельного совещания с членами администрации рассказал губернатор российского региона Андрей Воробьев. Слова чиновника приводят журналисты телеканала "360.ru". Эксперт пояснил коллегам, что в текущем году а обновление объектов водоснабжения из бюджета предусмотрено 12,5 миллиарда рублей. Реализация данной программы позволит повысить качество водоснабжения для 335 тысяч человек.

Наибольший объем в этом году — Одинцово, Можайск, Ленинский, Воскресенск, Орехово-Зуево. Сейчас 17 объектов уже готовы, девять введены, еще 28 в высокой степени готовности. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник заметил, что столь масштабная программа требует от властей постоянного контроля на всех этапах реализации. Также известно, что за первое полугодие количество обращений среди граждан по вопросам водоснабжения сократилось на 37 процентов — с 10 до шести тысяч. Наиболее заметного снижения показателя удалось добиться в Балашихе, Королеве, Щелкове и Павловском Посаде. Губернатор рассказал о том, что местные муниципалитеты должны своевременно проводить замену задвижек и необходимых комплектующих элементов для того, чтобы обеспечить надежную работу коммунальной инфраструктуры Московской области.

Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил ГИБДД с открытием нового здания в Красногорске.

Фото: Telegram / Воробьев Live