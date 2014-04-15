  1. Главная
Воробьев: губернаторские елки в Подмосковье посетят около 40 тысяч детей
По его словам, для детей проведут восемь представлений.

Губернаторские елки в Подмосковье посетят около 40 тысяч детей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что для детей проведут восемь представлений. В их число войдут шоу фигуристов Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Отмечается, что шоу Авербуха проводят в Подмосковье уже пятый год подряд. Сам фигурист отметил, что это подарок всем жителям региона.

Также сообщается, что со 2 по 10 января в Подмосковье впервые пройдет фестиваль "Хрустальный лед". Для фигуристов пройдут отборочные туры на центральных катках в Люберцах, Одинцово, Коломне, Дубне и других города. Завершится фестиваль гала-концертом с участием звезд 17 января.

Ранее в Госдуме призвали ограничить наценку на продукты в аэропортах.

Фото: pxhere.com

