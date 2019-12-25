По словам сенатора, в некоторых случаях торговая наценка достигает 500%.

В Госдуме призвали ограничить наценку на продукты в аэропортах. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов телеканалу "360".

По словам сенатора, с этой инициативой он выступил вместе с депутатом Госдумы от КПРФ Алексеем Куринным. Они предложили ограничить максимальную торговую наценку на товары первой необходимости до 50% в аэропортах.

Гибатдинов отметил, что из-за ситуаций с задержками рейса россиянам иногда приходится покупать воду и еду втридорога. Он добавил, что в некоторых случаях торговая наценка достигает 500%. По мнению сенатора, стоимость товаров первой необходимости должна быть адекватной для пассажиров. Также Гибатдинов призвал провести анализ ситуации и выяснить причину наценок.

Ранее ресторатор оценил новый туристический налог в четырех городах России.

Фото: Piter.tv