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Тренер СКА считает, что команда проиграла ЦСКА из-за персональных ошибок‍
Сегодня, 10:10
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nastya960
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Тренер СКА считает, что команда проиграла ЦСКА из-за персональных ошибок‍

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Единственную шайбу смог забросить Динар Хафизуллин.

Исход игры между ЦСКА и СКА решили несколько персональных ошибок петербургской хоккейной команды. Такой вывод сделал тренер Воробьев. Также главный тренер СКА заявил, что тройка Барабанов - Бывальцев - Кузьменко могла сыграть лучше. Об этом сообщают городские СМИ.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3, единственную шайбу смог забросить Динар Хафизуллин. Следующий матч СКА состоится в Петербурге 12 ноября с "Автомобилистом". 

Ранее на Piter.TV: Дацюк рад, что не будет играть за сборную в Евротуре.

Фото: Хоккейный клуб СКА/ ВК

 

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Теги: ска , хоккей , цска , шайба
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Хоккей

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