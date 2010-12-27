Тренер СКА считает, что команда проиграла ЦСКА из-за персональных ошибок‍

Единственную шайбу смог забросить Динар Хафизуллин.

Исход игры между ЦСКА и СКА решили несколько персональных ошибок петербургской хоккейной команды. Такой вывод сделал тренер Воробьев. Также главный тренер СКА заявил, что тройка Барабанов - Бывальцев - Кузьменко могла сыграть лучше. Об этом сообщают городские СМИ.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3, единственную шайбу смог забросить Динар Хафизуллин. Следующий матч СКА состоится в Петербурге 12 ноября с "Автомобилистом".

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Фото: Хоккейный клуб СКА/ ВК