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Полиция разыскивает банду мелких воришек в центре Петербурга

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Накануне злоумышленники добрались до заведения у метро "Чернышевская".

Сотрудники одного из отделов полиции Центрального района разыскивают  мелких воришек. Видео с места последней выходки злоумышленников появилось в распоряжении Piter.TV.

Воры зашли в одно из заведений на Кирочной улице у станции метро "Чернышевская". На кадрах видно, как они незаметно присваивают себе жвачку и шоколадку. 

По данным оперативников, злоумышленники промышляют систематически.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти жертвами мошенника стали десять дачников.

Видео: Piter.TV

Теги: видео, воровство, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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