Полиция разыскивает банду мелких воришек в центре Петербурга

Накануне злоумышленники добрались до заведения у метро "Чернышевская".

Сотрудники одного из отделов полиции Центрального района разыскивают мелких воришек. Видео с места последней выходки злоумышленников появилось в распоряжении Piter.TV.

Воры зашли в одно из заведений на Кирочной улице у станции метро "Чернышевская". На кадрах видно, как они незаметно присваивают себе жвачку и шоколадку.

По данным оперативников, злоумышленники промышляют систематически.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти жертвами мошенника стали десять дачников.

Видео: Piter.TV