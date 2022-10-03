Полиция разыскивает банду мелких воришек в центре Петербурга

Сотрудники одного из отделов полиции Центрального района разыскивают мелких воришек. Видео с места последней выходки злоумышленников появилось в распоряжении Piter.TV.
Воры зашли в одно из заведений на Кирочной улице у станции метро "Чернышевская". На кадрах видно, как они незаметно присваивают себе жвачку и шоколадку.
По данным оперативников, злоумышленники промышляют систематически.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти жертвами мошенника стали десять дачников.
Видео: Piter.TV
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