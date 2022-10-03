В Ленобласти жертвами мошенника стали десять дачников

Они остались без дачных домов и денег.

Полиция Ломоносовского района раскрыла многоэпизодную мошенническую схему в сфере садового строительства. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Летом в полицию стали поступать заявления о мошенничестве в сфере строительства. Потенциальные клиенты на одной из интернет-площадок находили предложение, выгодно отличающееся от средней рыночной цены. Для обсуждения деталей заказчиков приглашали на производственную площадку в поселке Пески Ломоносовского района. Приехав по указанному адресу, заказчик наблюдал все признаки надежного предприятия: территория была загружена пиломатериалами, рабочие собирали строительные бытовки. Подрядчик предлагал клиентам заключить договор на строительство с обязательной предоплатой в размере до 50% от всей стоимости услуг. После этого исполнитель приглашал на дачный участок заказчиков рабочих, закупал часть материалов, после этого работа превращалась в долгострой. По телефону подрядчик называл новые сроки сдачи объекта, а потом и вовсе переставал отвечать на звонки.

В общей сложности в полицию с заявлениями обратились девять жителей Петербурга и Ленинградской области. По всем заявлениям возбуждено уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследуя эти преступления, полицейские установили самую первую жертву, которая пополнила список потерпевших. Преступление было совершено еще в октябре 2020 года, но обманутый клиент не обращался в правоохранительные органы. Полицейские получили от него заявление, на основании которого возбудили десятое уголовное дело по факту мошенничества.

В результате этих действий было похищено более 2,5 миллиона рублей. Подозреваемым оказался 38-летний уроженец Владивостока Алексей. По данным полиции, мужчина еще в 2013 году бросил жену с ребёнком и сбежал в Петербург. Алименты не платит, сумма долга составляет 1,5 миллиона рублей. В Петербурге подозреваемый в 2021 году снова женился и у него родился сын.

Что касается производственной территории в поселке Пески, куда приезжали клиенты, то она принадлежит другу Алексея. Друг сейчас отбывает наказание за кражи и такие же аферы в сфере строительства.

Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: МВД