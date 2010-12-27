Неизвестные ограбили два салона сотовой связи в Петербурге

Пострадали торговые точки на Новочеркасском проспекте и Испытателей.

В четверг, 21 февраля, в Петербурге ограбили два салона сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В этот день в полицию обратился 35-летний сотрудник салона на Новочеркасском проспекте и заявил о краже мобильных телефонов общей стоимостью почти 250 тысяч рублей. По словам потерпевшей стороны, неизвестный разбил стекло входной двери и проник в помещение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Аналогичное заявление поступило в полицию Приморского района. В магазин на проспекте Испытателей заявились двое незнакомцев с шарфами на лицах. Угрожая расправой 20-летней сотруднице, они разбили витрины и унесли с собой пять мобильников. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка ведут розыск преступников.

Ранее мы писали, что петербургские полицейские раскрыли кражу десятилетней давности.

Фото: Piter.TV