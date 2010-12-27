В Петербурге полиция задержала серийного вора смартфонов

Мужчине удалось похитить 52 мобильных телефонов за раз.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который совершил серию краж из салонов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Первый инцидент произошел 21 октября 2019 года. Вор проник в салон сотовой связи, который находится на втором этаже ТРК во Всеволожском районе, и похитил 10 мобильных телефонов на общую сумму 103 399 рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

10 ноября около шести вечера сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории рынка на улице Маршала Казакова задержали 35-летнего мужчину. Позже выяснилось, что он причастен еще к нескольким кражам.

Оказалось, что в период с 4 по 5 февраля подозреваемый ограбил еще один магазин сотовой связи все в том же Всеволожском районе. Он похитил сразу 52 смартфона на общую сумму 944 592 рублей.

Похищенное было частично изъято. По фактам случившегося возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в аэропорту "Пулково" раскрыли кражи мобильных телефонов.

Фото: Piter.TV