В аэропорту "Пулково" раскрыли кражи мобильных телефонов

Возбуждено два уголовных дела.

В Санкт-Петербурге в аэропорту "Пулково" раскрыты кражи мобильных телефонов. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В линейный отдел МВД обратилась петербурженка, которая рассказала о пропаже телефона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими выявлена 37-летняя жительница города Иваново, которая при прохождении предполетного досмотра в аэровокзальном комплексе "Пулково" украла мобильный телефон из лотка для вещей. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража".

В этот же день транспортными полицейскими к уголовной ответственности привлечён гражданин ближнего зарубежья 1989 года рождения. Он на пункте предполетного досмотра также украл мобильный телефон. После чего мужчина с похищенным вылетел в Архангельск, где и был задержан полицейскими. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Появилось видео с подробностями о задержании автоугонщиков в промзоне под Всеволожским районом.

Фото: Piter.TV