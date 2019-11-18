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Появилось видео с подробностями о задержании автоугонщиков в промзоне под Всеволожским районом

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Меньше чем за неделю они похитили 5 иномарок и 1 фургон.

В Ленобласти сотрудники полиции поймали  банду преступников, которые совершили серию автомобильных краж из разных районов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержание состоялось 16 ноября. Правоохранительные органы прибыли на территорию промзоны под Всеволожским районом и поймали трех граждан в возрасте от 35 до 44 лет. Они были изобличены в том, что в период с 11 по 16 ноября им удалось похитить автомобили в Кировском, Невском, Пушкинском и Петродворцовом районах Петербурга. В результате в боксе указанной промзоны полицейские обнаружили: Лэнд Ровер, Киа Спортейдж, Киа Соренто, Форд Транзит и Киа Оптима.

Злоумышленники были задержаны на основании статьи 91-ой УПК РФ. В ходе следствия выяснилось, что один из подозреваемых был ранее судим. Возбуждены уголовные дела по статье 158-ой УК РФ (Кража). Правоохранительные органы устанавливают иные инциденты противоправной деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Отрадном из квартиры бухгалтера пропали 380 тыс. рублей. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: автоугон, всеволожский район, задержание, промзона, серия краж
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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