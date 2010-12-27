В Отрадном из квартиры бухгалтера пропали 380 тыс. рублей

Злоумышленник объявлен в розыск.

В Отрадном из квартиры старшего бухгалтера пропали 380 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 17 ноября. Днем, в районе 15:18 в полицию Кировского района Ленобласти обратился мужчина. Он рассказал полицейским о том, что в период с 14:00 до 19:00 16 ноября неизвестный злоумышленник подобрал ключи от его квартиры, расположенной на улице Гагарина, 10 и похитил 102 тыс. рублей и ювелирные украшения.

Сотрудники полиции начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража с проникновением в жилище).

Ранее Piter.TV сообщил, что дорожники Ленобласти готовят трассы к ледяному дождю и туману.

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