Дорожники Ленобласти готовят трассы к ледяному дождю и туману

Несколько единиц техники будут курсировать по дорогам и контролировать ситуацию.

В связи с надвигающейся непогодой в Ленобласти дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы. Затруднения на трассах могут возникать в течение ближайших двух дней.

Чтобы на дорогах создавалось как можно меньше аварийных ситуаций, контроль за трассами будут осуществлять 25 мобильных метеостанций. По проезжей части запустят патрульные машины, которые займутся уборкой снега.

В комитете по транспорту прокомментировали ситуацию с надвигающимся туманом и ледяным дождем. Представители ведомства отметили, что видимость на дорогах не превысит 500 метров. ГКУ Ленавтодор попросил автолюбителей соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее Piter.TV сообщил, что МЧС Ленобласти предупредило о надвигающемся на регион тумане.

Фото: pixabay.com