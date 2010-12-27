МЧС Ленобласти предупредило о надвигающемся на регион тумане

Ночью температура воздуха составит +1…+6, днем +3…+8 градусов по Цельсию.

Сотрудники МЧС Ленобласти предупредили о надвигающемся на регион тумане. Днем погода будет облачной с прояснениями. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью в некоторых районах пройдет слабый дождь. Днем существенных осадков не ожидается. После полуночи столбик термометра упадет до +1…+6. Ветер в ночное время будет переменных направлений 2-6 м/с, днем – юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленинградской области состоялся фестиваль "Вперед к ГТО".

Фото: pixabay.com /пресс-служба Главного управления МЧС