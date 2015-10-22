В Ленинградской области состоялся фестиваль "Вперед к ГТО"

Команда аппарата губернатора и правительства региона заняла почетное первое место.

В ленобласти прошел областной фестиваль "Вперед к ГТО" среди госслужащих. Самой результативной командой стал коллектив аппарата губернатора и правительства региона. Об этом сообщили на сайте Правительства Ленинградской области.

Серебро и бронзу завоевали команды ветеренарии и комитет фитнесов. Награду за "Самый сплоченный коллектив" получили команды малого и среднего бизнеса. Всего участие в фестивале приняли более 20 комитетов.

Командам предстояло продемонстрировать свои способности в челночном беге, прыжках в длину и рывке гири весом 16 кг. Основными же испытаниями стала сдача норм ГТО.

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Фото: lenobl.ru